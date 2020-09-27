Легкомоторный самолет упал в Волгу

16:40
Фото: vk.com/kstatinn
Вблизи села Михальчиково Кстовского района Нижегородской области в Волгу упал легкомоторный самолет, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
"Информация о падении лайнера поступила около 14.00. Нижегородский транспортный прокурор отправился на место происшествия. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства", – говорится в сообщении.
Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства случившегося. После проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.
Ранее в Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30. Самолет рухнул в лесистой местности. Прибывшие на место ЧП специалисты заявили, что на земле разрушений нет.
Также в районе деревни Бабенки, которая находится в Троицком административном округе Москвы, упал аэроплан. В результате происшествия пострадали два человека.
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