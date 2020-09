В Исландии спустя 76 лет оттаял врезавшийся в ледник самолет

Фото: twitter.com/MailOnline

Обломки американского бомбардировщика показались из ледника Эйяфьятлайокудль на юге Исландии. 76 лет назад самолет разбился в этом районе, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Бомбардировщик B-17 Flying Fortress США потерпел крушение 16 сентября 1944 года. Он летел в Англию после дозаправки в исландском аэропорту Кефлавик.

Из-за плохой погоды он врезался в ледник, упав на мягкий снег. Несмотря на серьезные повреждения, все десять членов экипажа судна выжили. Летчиков эвакуировали, а самолет вмерз в Эйяфьятлайокудль.

Местные жители теперь называют место крушения самолета достопримечательностью и отказываются убирать его фрагменты с горы.

Ранее в Исландии запустили портал для желающих покричать в полях. На сайте Looks like you need Iceland люди, независимо от места жительства, могут записать крик, а затем воспроизвести его через специальные колонки.

Посетители интернет-страницы могут также послушать крики других пользователей.