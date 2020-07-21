Сайт для желающих покричать в поле заработал в Исландии

17:39
Фото: ТАСС/Zuma
Туркомпания Promote Iceland запустила портал для желающих покричать в Исландии. На сайте Looks like you need Iceland люди, независимо от места жительства, смогут записать крик, чтобы его проиграли на полях.
Для воспроизведения криков людей будут использованы специально установленные колонки в полях. Отмечается, что посетители интернет-страницы смогут послушать крики других пользователей.
"Вы многое пережили. Хотите найти идеальное место, чтобы выпустить пар? Похоже, вы нуждаетесь в Исландии", – следует из ролика, в котором рассказывается о проекте.
Главная цель проекта, по словам авторов, заключается в привлечении внимания туристов к Исландии. В Promote Iceland говорят, что таким образом получится рассказать о безопасности путешествий и природе.
Ранее в Финляндии назвали условия открытия границы для иностранных туристов.
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