Сайт для желающих покричать в поле заработал в Исландии

Фото: ТАСС/Zuma

Туркомпания Promote Iceland запустила портал для желающих покричать в Исландии. На сайте Looks like you need Iceland люди, независимо от места жительства, смогут записать крик, чтобы его проиграли на полях.

Для воспроизведения криков людей будут использованы специально установленные колонки в полях. Отмечается, что посетители интернет-страницы смогут послушать крики других пользователей.

"Вы многое пережили. Хотите найти идеальное место, чтобы выпустить пар? Похоже, вы нуждаетесь в Исландии", – следует из ролика, в котором рассказывается о проекте.

Главная цель проекта, по словам авторов, заключается в привлечении внимания туристов к Исландии. В Promote Iceland говорят, что таким образом получится рассказать о безопасности путешествий и природе.

