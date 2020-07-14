В Финляндии назвали условия открытия границы для иностранных туристов

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Финляндия откроет границы для туристов, если в их странах уровень заболеваемости COVID-19 в течение последних двух недель не будет превышать восьми новых случаев на каждые 100 тысяч населения, сообщает РИА Новости.

По данным на 9 июля, в Москве число новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения составило 3,8 человека, а по России – меньше семи. Таким образом, есть хорошие шансы войти в перечень стран, откуда разрешен въезд в Финляндию.

"Национальный авиаперевозчик Финляндии уже анонсировал полеты в Санкт-Петербург в августе, а с 1 сентября – в Москву. Железнодорожное сообщение планируется восстановить до конца года", – рассказала специалист VisitFinland в России Александра Шахнович отметила Александра Шахнович.

Сейчас попасть в Финляндию на самолете, автомобиле или пароме могут жители Норвегии, Дании, Исландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Бельгии, Италии, Австрии, Греции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Венгрии, Лихтенштейна и Швейцарии.

Гражданам Китая, Таиланда, Австралии, Южной Кореи, Грузии и ряда других государств Азии и Африки для посещения Финляндии нужно иметь уважительную причину (работа, учеба, лечение или похороны).

Шахнович отметила, что с начала пандемии в Финляндии не закрывались отели. Это не вызвало ни одной вспышки вируса. Номера убирают чаще обычного, везде есть санитайзеры. Работают СПА-отели, аквапарки, рестораны, бары, музеи, национальные парки, ходит общественный транспорт.

Ранее в АТОР назвали восемь стран, официально объявивших, что готовы принимать российских туристов. Речь идет о Турции, Кубе, Доминикане, Мексике, Мальдивах, Хорватии, Египте и ОАЭ.