В АТОР назвали страны, готовые принимать российских туристов

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Восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов, сообщает ИА "НСН" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Она уточнила, что речь идет о Турции, Кубе, Доминикане, Мексике, Мальдивах, Хорватии, Египте и ОАЭ.

При этом условия въезда россиян "необременительны", подчеркнула Ломидзе. Россиянам нужно будет лишь предоставить справки об отсутствии COVID-19.

Глава АТОР обратила внимание, что это еще не значит, что российские граждане смогут туда долететь, поскольку международное авиасообщение в России еще закрыто.

Правительство РФ начнет обсуждение возможного возобновления международного авиасообщения после 15 июля. Власти России возобновят авиасообщение с теми странами, где заболеваемость COVID-19 будет составлять не более 40 человек на 100 тысяч населения.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, власти каждые две недели будут оценивать эпидситуацию в зарубежных странах, чтобы корректировать список стран, куда будут возобновлены рейсы.

Въезжающие в РФ иностранцы обязаны будут пройти тест на COVID-19 не менее чем за три дня до прибытия в страну.

В конце марта Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Такой шаг был связан с распространением COVID-19. В июне были открыты границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу.

