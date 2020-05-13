Эксперт рассказал, начнется ли для россиян курортный сезон

Согласно опросам, многие россияне планируют в текущем году отказаться от летних отпусков, поскольку из-за ситуации с коронавирусом Россия еще в марте полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Тем не менее отечественные здравницы, хоть и с некоторыми ограничениями, постепенно готовятся к приему гостей в июне. Разбираемся, стоит ли надеяться на открытие курортного сезона.



Лето отменяется?

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Согласно опросам, из-за COVID-19 и связанных с пандемией ограничений меньше половины россиян собираются брать летний отпуск. Остальные либо вообще не планируют отдыхать, либо остались без работы и поэтому в летние месяцы займутся ее поиском. Часть людей в принципе опасаются дальних поездок после карантина, а некоторые из-за страха не готовы посещать зарубежные страны как минимум год после окончания пандемии.

Россия еще с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами. Поэтому речи о зарубежных поездках пока не идет. А вот для активного развития внутреннего туризма в правительстве уже назвали условие. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко пояснил, что это станет возможно, когда заболеваемость коронавирусной инфекцией начнет снижаться.



Вместе с тем в Краснодарском крае с 1 июня планируют открыть санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Правда, отдыхающим разрешено будет находиться только на их территории. Пляжи и общественные места будут закрыты для туристов. По оценке властей, только Сочи готов принять около 40 тысяч туристов. Всего в Краснодарском крае по "санаторной" линии смогут отдохнуть 180 тысяч туристов за июнь.





Вениамин Кондратьев глава Краснодарского края С 23 мая откроем внутримуниципальное сообщение – в городах и районах пропуски будут не нужны. Общественный транспорт вернется к обычному режиму работы. Но при этом запрет на передвижение между муниципалитетами сохранится.

Также с 1 июня лоукостер "Победа" планирует возобновить полеты внутрироссийских рейсов. С 14 мая уже можно будет купить билеты на летние рейсы по 73 маршрутам.

12 мая в России завершился единый период нерабочих дней. С этого момента в стране возобновилась деятельность базовых отраслей экономики, в частности сфер связи, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и строительства. Такие послабления стали возможны благодаря постепенному смягчению ограничений на фоне ситуации с коронавирусом.



Будет ли курортный сезон?

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко рассказал Москве 24, что открыть туристический сезон можно, если будут созданы санитарно-эпидемиологические предпосылки для этого. По его словам, если летом заработает хотя бы санаторный отдых, то это станет хорошим шагом к восстановлению турбизнеса и к тому, чтобы граждане в летний период не сидели дома.

"Все, безусловно, будет подчинено санитарно-эпидемиологическим нормам, но нам теперь с этим жить и с этим работать. К тому времени мы должны продумать такие нормы, которые позволят нам, не рискуя жизнью и здоровьем наших людей, выполнять ту работу, которая приносит пользу", – подчеркнул эксперт.





Александр Осауленко директор ассоциации "Турпомощь" Отдых – это как раз то действие, которое повышает наше долголетие, уровень здоровья, надо просто продумать, как это делать. Я думаю, что на первых порах все ограничения будут обоснованы, и те люди, которые решат, что им нужно ехать и отдыхать, безусловно, будут с этим согласны.

Кроме того, Осауленко считает, что любителям зарубежных поездок не стоит сильно расстраиваться, поскольку в других странах также готовятся к возобновлению туризма после пандемии.

"Готовятся к восстановлению своей работы транспортные компании, включая авиационную отрасль, готовятся средства размещения. И везде стоит на первом плане как раз формирование санитарно-карантинных норм, их контроль и исполнение", – пояснил собеседник Москвы 24.

Однако эксперт добавил, что в любом случае туристам нужно пока смириться с тем, что "на пляжах придется находиться обособленно", а в гостиницах – "проживать в двух метрах друг от друга".



В свою очередь, психолог Юлия Макарова рассказала Москве 24, что вопрос об отпуске нужно каждому для себя решать индивидуально.

"Если человек понимает, что отпуск ему необходим, если он истощен эмоционально, ему не хватает внутренних ресурсов на то, чтобы продолжать работать, если у него происходит эмоциональное выгорание, то, наверное, стоит отдохнуть", – сказала она.





Юлия Макарова психолог Это может быть не полноценный отпуск, а несколько дней, которые человек проведет вне работы, организует отпуск из текущих реалий. Например, в пределах России. Или же поедет на дачу или займется какой-то деятельностью в этот период, которая поможет ему эмоционально разгрузиться, отдохнуть, снова войти в ресурсное состояние.

С другой стороны, Макарова полагает, что если мысли об отпуске приносят только тревоги, то от него действительно следует отказаться.

"Ели человек понимает, что отпуск еще больше дестабилизирует его ситуацию, лишит возможности дохода, принесет больше тревог, а из-за этого он не получит качественного отдыха, ведь будет думать, как зарабатывать, где зарабатывать, как сохранить свой бизнес, должность, то в таком случае брать отгул не стоит. Следует поискать силы, восстановить их иначе", – заключила она.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал Москве 24 о том, что после окончания пандемии коронавируса цены на авиабилеты внутри страны нормализуются. Причиной роста цен стало резкое падение спроса на авиаперевозку. В среднем цена полета по России экономклассом в одну сторону выросла на 12,3% – c 5,7 тысячи в марте до 6,4 тысячи рублей в апреле.