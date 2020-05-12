Эксперты рассказали, как изменится туризм после пандемии

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Специалисты в области туризма предполагают, что полное восстановление отрасли займет от двух до трех лет. На улучшение обстановки также влияет постепенное снятие ограничений в отдельных странах. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Ряд авиакомпаний – "Люфтганза", "Брюссельские авиалинии", "Австрийские авиалинии", Eurowings и Swiss Airlines – с 4 мая по 31 августа будут требовать от пассажиров наличия маски. Рассматривается и возможность отказаться от бортового питания в целях безопасности.

Определенные изменения могут быть внесены в порядок работы аэропортов. В авиагаванях готовятся измерять температуру и проводить экспресс-тестирования пассажиров. В то же время багаж и регистрацию хотят сделать бесконтактными.

В качестве дополнительной меры защиты рассматривается введение "паспортов здоровья".

В ресторанах и гостиницах могут ограничить контакты между посетителями. Это выражается в стремлении оградить столики в ресторанах пластиковыми экранами и отменить обслуживание в номерах.

Что касается пляжного отдыха, то существует несколько предложений. Например, посещение территорий у воды могут разграничить по возрастным группам или же закрепят лежаки за конкретными гостями.

Ранее в Ассоциации туроператоров России ранее прокомментировали, какие меры помощи туристической отрасли наиболее эффективны. Участники рынка таковыми называют ваучеры, которыми компенсируют сорвавшиеся поездки.

