Ростуризм сообщил, какой отдых может открыться первым после снятия ограничений

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Санаторно-курортные учреждения и коттеджи с отдельным размещением могут открыться первыми внутри страны после снятия ограничений. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу "Россия 24".
"Я бы предлагала санаторно-курортные учреждения по всей стране, у которых есть медицинская лицензия. Можно было бы еще говорить о парк-отелях и об отелях с отдельно выделенными кухнями, когда там нет необходимости спускаться в общий ресторан. На первом этапе можно говорить о том, что можно запустить коттеджи с отдельным размещением", – объяснила она.
В Росавиации тем временем сформировали список запланированных вывозных рейсов до 15 мая. Это вылеты из Турции, Израиля, Испании, Таиланда, Индии, с Бали, из США и Вьетнама. Авиакомпании доставят россиян на родину из Стамбула, Тель-Авива, Аликанте, Бангкока, Денпасара, Гоа, Нью-Йорка, Анталии и Хошимина. С 20 марта по 6 мая в РФ вернулось более 177,3 тысячи соотечественников.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос открытия границ России после окончания пандемии коронавируса пока не обсуждался. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин отмечал, что говорить об этом можно будет лишь после снижения случаев заражения COVID-19.
Вице-президент АТОР Илья Уманский рассчитывает после пандемии на возрождение внутреннего туризма. Он пояснил, что спрос на внутренние направления будет связан с ограничениями, введенными во всем мире из-за коронавируса.
Согласно информации ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончалось. В России выявлено 177 160 заболевших COVID-19, вылечились 23 803, скончались 1 625.
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