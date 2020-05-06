В Кремле пока не обсуждали вопрос открытия российских границ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос открытия границ России после окончания пандемии коронавируса пока не поднимался. Об этом сообщает РИА Новости.

"Не было этого обсуждения, и пока этот вопрос никак не поднимался", – сказал Песков.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин отметил, что говорить об открытии границ можно будет лишь после фиксации снижения случаев заражения коронавирусом.

Также он отметил, что, прежде чем говорить о снятии международных барьеров, необходимо проработать варианты прекращения ограничительных мер внутри страны.

С 30 марта правительство РФ временно ограничило движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.

Ограничение не распространяется на дипломатов, членов экипажей международных линий, транзитных пассажиров и постоянно проживающих в России иностранцев.

В России также прекращено регулярное и чартерное авиасообщения с другими странами. В то же время продолжается эвакуация россиян с территории иностранных государств.

