В "Аэрофлоте" сообщили, когда могут восстановить полеты за границу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Восстановление международного авиасообщения может состояться в середине лета. Такое мнение выразила официальный представитель авиакомпании "Аэрофлот" Юлия Спивакова в эфире телеканала "Россия-24".
"Точные сроки полетов назвать пока сложно, но вот если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться в середине лета", – сказала Спивакова.
Она добавила, что на данный момент компания намерена сохранить усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость.
Ранее сообщалось, что авиапассажиров могут обязать носить маски и перчатки после снятия ограничений на полеты. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, новые правила появятся из-за пандемии коронавируса.
Салоны же самолетов ждут обработки и постоянный режим обеззараживания воздуха. Правила планируют распространить и на другие виды транспорта.
В России с 27 марта прекращено регулярное и чартерное авиасообщения с другими странами. В то же время продолжается эвакуация россиян с территории иностранных государств.
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