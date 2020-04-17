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Москва 24

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Общество

09:19

"Аэрофлот" приостановил продажу билетов на зарубежные рейсы до августа

транспорт общество безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Компания "Аэрофлот" приостановила продажу билетов на зарубежные рейсы до августа текущего года, следует из данных системы бронирования на сайте авиакомпании.

Купить билеты на рейсы из Москвы в Нью-Йорк, Мадрид, Париж, Рим, Токио можно на даты не ранее 1 августа. Также на сайте "Аэрофлота" никаких результатов с датой вылета ранее августа не выдает функция "Поиск альтернативных рейсов".

Официального комментария от авиакомпании пока нет.

С 4 апреля Россия приостановила международные рейсы по вывозу россиян в страну, объяснив это необходимостью сдержать распространение коронавируса. Однако 6 апреля авиасообщение восстановили. Для возвращения россиян будет составлен особый график.

Стоимость билетов на вывозные авиарейсы будет фиксированной. Для пассажиров с авиабилетами иностранных авиакомпаний новые обойдутся в 200–400 евро.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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