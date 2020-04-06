Власти РФ продлят визы иностранцам, которые не могут вернуться домой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия продлевает визы иностранцам, оставшимся в стране, передает ТАСС.

Ассоциация туроператоров в России также просила МИД РФ и ФСБ дать возможность иностранным туристам, которые приобрели визу в РФ, но не смогли приехать из-за коронавируса, посетить страну в течение года после пандемии. В АТОР подчеркнули, что если не предпринять такие меры, то необходимость повторного оформления документов заставит туристов отказаться от путешествия в Россию.

МИД и ФСБ в Ассоциации призвали не отказываться от введения электронных туристических виз с 1 января 2021 года. В организации полагают, что это позволит быстрее восстановить отрасль въездного туризма.

Глава кабмина тем временем напомнил, что правительство предоставило МИД РФ 500 миллионов рублей на финансовую поддержку гражданам, которые пока не смогли вернуться в Россию. Помощь рассчитана на период вплоть до возвращения их на родину или возобновления регулярного авиасообщения. В первую очередь средства пойдут на оплату временного размещения россиян за границей, отметил Мишустин.

График первых вывозных рейсов для возвращения россиян на родину появится к вечеру 6 апреля, уточнял Мишустин. По его словам, рейсы будут формироваться в соответствии с поданными заявлениями.

В понедельник осуществят первые полеты, добавил премьер. Информация о них будет публиковаться на портале стопкоронавирус.рф.

За сутки в РФ подтверждено 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего приходится на Москву – 591, в Московской области зарегистрировали 82.

В 80 регионах России выявлено 6343 случая. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 1,13 миллиона случаев заражения COVID-19, почти 63 тысячи человек скончалось.