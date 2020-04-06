АТОР предложила заморозить выплаты туристам за аннулированные туры

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству РФ заморозить выплаты туристам за аннулированные туры до 2022 года. Об этом сообщается на сайте АТОР.
"Фактически туристу будет предложен на этот срок депозитный сертификат, подтверждающий сохранение его средств у туроператора и возможность их использования в определенный период времени", – пояснили в Ассоциации.
АТОР обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину и замминистра экономического развития Сергею Галкину, попросив рассмотреть новый комплекс мер по поддержке туриндустрии в условиях распространения коронавируса. В Ассоциации отметили, что Германия дала туроператорам и авиакомпаниям такое право. Во Франции также установлен 18-месячный срок, в течение которого туроператоры могут рассчитаться с потребителями за аннулированные туры.
В АТОР считают, что сделать такой шаг необходимо и в России. В обращении говорится, что это станет самой главной финансовой поддержкой и гарантом государства в правильности принятых туроператорами решений по исполнению обязательств перед потребителями.
Ранее АТОР попросила предоставить иностранным туристам, которые приобрели визу для въезда в Россию, но не смогли приехать, возможность посетить страну в течение года после завершения пандемии. В организации обратили внимание на то, что 150 тысяч туристов планировали визит в Россию до июля, однако из-за закрытия границ они не смогут осуществить поездку.
МИД и ФСБ призвали не отказываться от введения электронных туристических виз с 1 января 2021 года. В организации полагают, что это позволит быстрее восстановить отрасль въездного туризма.
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