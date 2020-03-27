Росавиация не предлагала ограничить перелеты внутри страны – ведомство

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральное агентство воздушного транспорта опровергло информацию, что ведомство предлагало ограничить авиасообщение внутри страны, сообщает Агентство "Москва".

Ранее в СМИ появились сведения об инициативе Росавиации. Сотрудники ведомства якобы предложили сократить количество рейсов внутри страны с целью борьбы с распространением коронавируса.

"Росавиация каких-либо предложений по данному вопросу не выдвигала", – рассказали в агентстве.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Победа" прекращает все полеты с 1 апреля до 31 мая. Аэропорт Внуково, в свою очередь, закрыл выход в город из зоны ожидания прилетов международных рейсов.

Также правительство России поручило прекратить осуществление регулярных и чартерных рейсов, направляющихся за рубеж и обратно. Решения о приостановке полетов в другие страны авиакомпании самостоятельно принимали и до этого. Так, самолеты компании "Аэрофлот" перестали осуществлять рейсы в Таиланд, Вьетнам и Турцию. Ранее авиапредприятие ограничило полеты в города европейских государств.

Согласно данным ВОЗ на 27 марта, коронавирусом заразилось более 460 тысяч человек по всему миру. Лидерами по случаям инфицирования являются США, Китай, Италия, Испания и Германия.

В России численность зараженных превысила отметку в тысячу случаев, достигнув цифры 1036 человек. Трое пациентов скончались после обнаружения инфекции, 45 удалось выздороветь.