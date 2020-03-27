Росавиация не предлагала ограничить перелеты внутри страны – ведомство

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Федеральное агентство воздушного транспорта опровергло информацию, что ведомство предлагало ограничить авиасообщение внутри страны, сообщает Агентство "Москва".
Ранее в СМИ появились сведения об инициативе Росавиации. Сотрудники ведомства якобы предложили сократить количество рейсов внутри страны с целью борьбы с распространением коронавируса.
"Росавиация каких-либо предложений по данному вопросу не выдвигала", – рассказали в агентстве.
Ранее стало известно, что авиакомпания "Победа" прекращает все полеты с 1 апреля до 31 мая. Аэропорт Внуково, в свою очередь, закрыл выход в город из зоны ожидания прилетов международных рейсов.
Также правительство России поручило прекратить осуществление регулярных и чартерных рейсов, направляющихся за рубеж и обратно. Решения о приостановке полетов в другие страны авиакомпании самостоятельно принимали и до этого. Так, самолеты компании "Аэрофлот" перестали осуществлять рейсы в Таиланд, Вьетнам и Турцию. Ранее авиапредприятие ограничило полеты в города европейских государств.
Согласно данным ВОЗ на 27 марта, коронавирусом заразилось более 460 тысяч человек по всему миру. Лидерами по случаям инфицирования являются США, Китай, Италия, Испания и Германия.
В России численность зараженных превысила отметку в тысячу случаев, достигнув цифры 1036 человек. Трое пациентов скончались после обнаружения инфекции, 45 удалось выздороветь.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: