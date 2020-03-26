Аэропорт Внуково закрыл выход в город из зоны ожидания прилета международных рейсов

13:54
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Выход в город из зоны ожидания прилетов международных рейсов временно закрыли в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Выход в город из зоны ожидания прилета пассажиров международных воздушных линий закрыт", – объявили в пресс-службе аэропорта.
В то же время доступным остается выход в город из зоны ожидания пассажиров внутренних рейсов.
Ранее во Внуково сообщили о появлении отдельного маршрута встречи граждан, прилетевших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
26 марта правительство РФ поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении. Сохранены будут только те рейсы, которыми возвращают российских туристов в страну.
Списки граждан РФ, планирующих вернуться в страну из-за границы, должны быть направлены в заинтересованные ведомства и авиакомпанию "Аэрофлот" не позднее 27 марта. Кроме того, Минтрансу и Росавиации поручено организовать с 26 марта досмотр всех граждан в аэропортах.
В России число инфицированных составляет 840 человек. В ряде регионов, в том числе и в Москве, временно закрылись образовательные учреждения. С 28 марта студентов отправят на каникулы. В столице также запрещены массовые мероприятия.
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