"Победа" приостанавливает все полеты с 1 апреля

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Авиакомпания "Победа" объявила о приостановке всех полетов с 1 апреля до 31 мая в рамках реализации мер властей РФ по борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Сейчас самое главное – это здоровье наших граждан. Поэтому мы приостанавливаем полеты и призываем всех по возможности оставаться дома", – заявил гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.

"Победа" первой из всех российских авиакомпаний приняла решение о полной приостановке полетов. Перевозчик вернет пассажирам деньги за билеты на счет в личном кабинете. Их можно будет потратить на любой перелет в течение года, когда авиасообщение возобновится.

Ранее органам исполнительной власти в регионах рекомендовали прекратить работу горнолыжных трасс и других объектов туризма и отдыха, расположенных в курортах.

До 5 апреля останавливается деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли. Гражданам рекомендуется ограничить поездки.

Все организованные туристы вернутся в РФ в течение недели

Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 3 апреля выходными с сохранением зарплаты. Мера необходима для предотвращения распространения коронавируса в стране.

На следующей неделе в Москве закроются кафе, рестораны, пункты розничной торговли и отдельные городские парки. Продуктовые магазины и аптеки будут работать.

Приостанавливаются льготы на проезд в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов. Кроме того, временные меры распространяются на пожилых людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями.

Общее число заболевших коронавирусом в России перевалило за тысячу, достигнув 1036 человек. Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 16 регионах страны.