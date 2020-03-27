Бронирования в санаториях РФ приостановят до 1 июня

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение приостановить с 28 март до 1 июня бронирование и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях.

Как говорится на портале правительства, исключение составят лица, находящихся в служебных командировках.

Органам исполнительной власти в регионах рекомендовали прекратить работу горнолыжных трасс и других объектов туризма и отдыха, расположенных в курортах.

До 5 апреля останавливается деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли. Гражданам рекомендуется ограничить поездки.

В то же время Росавиацию назначили ответственной за решения о вывозе иностранных граждан, а также деятельности грузовых, почтовых, санитарных, гуманитарных рейсов.

В поручении также уточняется, что выдачу разрешений на полеты других категорий рейсов будет осуществляться только по отдельным решениям правительства РФ.

Все организованные туристы вернутся в РФ в течение недели

Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 3 апреля выходными с сохранением зарплаты. Мера необходима для предотвращения распространения коронавируса в стране.

На следующей неделе в Москве закроются кафе, рестораны, пункты розничной торговли и отдельные городские парки. Продуктовые магазины и аптеки будут работать.

Приостанавливаются льготы на проезд в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов. Кроме того, временные меры распространяются на пожилых людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями.

В России зарегистрировано 840 человек с коронавирусом. На Москву приходится 546 случаев, из которых 136 выявлено за последние сутки.