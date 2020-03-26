Штраф для граждан за нарушение карантина может составить 300 тыс рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство РФ предложило внести новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся несоблюдения режима карантина, сообщает ТАСС.

Так, за нарушение самоизоляции планируют карать штрафом в размере от 150 до 300 тысяч рублей для граждан и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей – для юридических лиц. Такие взыскания установят для тех, чье нарушение карантинного режима повлекло за собой не только заражение, но и смерть гражданина. Должностные лица за подобное правонарушение должны будут заплатить от 300 до 500 тысяч рублей.

В иных случаях за поведение, которое может повлечь за собой опасные последствия для других граждан, нужно будет заплатить от 15 до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц взыскание составит от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица за подобное нарушение заплатят штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

Отмечается, что наложение санкций будет действовать в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания. Кроме того, планируется появление статьи, которая предусматривает ответственность за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозы ее возникновения.

В соответствии с ней граждане в случае несоблюдения карантинного режима получат штраф от одного до трех тысяч рублей, должностные лица – от 10 до 30 тысяч рублей, те, кто осуществляет предпринимательскую деятельность, – от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, поправками предусматривается лишение возможности вести свою деятельность со стороны юридических лиц, которые нарушили предписанные правила поведения. Так, за несоблюдение карантинного режима административное приостановление деятельности может длиться до 30 суток, а если опасное поведение принесло ущерб здоровью человека или его смерть – до 90 суток.

Кроме того, должностные лица могут получить отлучение от работы на срок от одного года до трех лет, если нарушение приведет к нанесению вреда здоровью или смерти другого гражданина.

Ранее стало известно, что более 500 человек в России уже привлекались к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. О необходимости пресечения легкомысленного отношения к безопасности окружающих ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Всего в России зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусом. 182 зарегистрированных эпизода инфицирования приходятся на последние сутки. Также стало известно о двух летальных исходах у людей, которые были заражены COVID-19.