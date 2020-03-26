Более 500 нарушителей режима самоизоляции привлечено к ответственности

16:24
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 500 человек, нарушивших режим самоизоляции из-за коронавируса, привлечено к административной ответственности в России, передает РИА Новости со ссылкой на МВД.
Сотрудники МВД совместно с Роспотребнадзором проверяют соблюдение карантинных мероприятий и режима самоизоляции. Прежде всего речь идет о тех, кто прибыл из-за рубежа.
Ежедневно в проведении проверок участвует порядка 10 тысяч полицейских. Информация о лицах, пересекающих границу РФ и прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, собирается круглосуточно.
МВД также следит за ситуацией, складывающейся на транспортных магистралях, в первую очередь в аэропортах. При необходимости ведомство помогает консульским учреждениям в перевозке групп иностранцев, следующих транзитом через Московский авиаузел.
25 марта в Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Ко второму чтению его дополнят санкциями за распространение фейков.
Документом предлагается штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, лишение права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или лишение свободы на срок до трех лет.
За нарушение режима карантина, повлекшее по неосторожности смерть человека либо связанное с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, предусмотрены штраф от 1 до 2 миллионов рублей, лишение права на профессию на срок до пяти лет или лишение свободы до пяти лет. До семи лет лишения свободы грозит тем, кто не соблюдал санитарно-эпидемиологические правила, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.
В России коронавирусом заражено 840 человек. ВОЗ сообщает, что в мире зафиксировано более 375 тысяч случаев заболевания, свыше 16,3 тысячи человек скончалось. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркивал, что пандемия ускоряется.
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