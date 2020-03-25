Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Ко второму чтению его дополнят санкциями за распространение фейков, сообщили РИА Новости в комитете нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству.
"Законопроект направлен на ужесточение уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Речь идет, например, о таких деяниях, как нарушение режима карантина", – говорится в сообщении.
Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что в условиях пандемии коронавируса действия в виде несоблюдения карантина представляют опасность для всего населения страны, так как повышают угрозу заражения вирусом не только самого нарушителя, но и дальнейшего распространения от него на большое количество людей, причем очень быстрыми темпами.
Предлагается установить наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишения права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Помимо этого, за нарушение режима карантина, повлекшее по неосторожности смерть человека либо связанное с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, для граждан предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 до 2 миллионов рублей, а также либо в виде лишения права на профессию на срок до пяти лет, либо в виде лишения свободы до пяти лет.
Также законопроект предполагает наказание до семи лет лишения свободы для граждан, которые не соблюдали санитарно-эпидемиологические правила, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.
Следственный комитет РФ будет заниматься расследованием данной тяжкой категории преступлений. Менее тяжелые категории преступлений отнесут к ведению следователей полиции.
Крашенинников подчеркнул, что в первую очередь в законопроекте идет речь о смертельных последствиях, которые возникли по неосторожности граждан.
Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предложил временно отменить налог для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом. С такой инициативой он обратился к министру финансов России Антону Силуанову.
За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве.
По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия ускоряется.
Количество заразившихся коронавирусом в мире удвоилось за шесть дней
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