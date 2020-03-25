В Госдуме предложили временно отменить налоги для самозанятых из-за коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил временно отменить налог для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом. С такой инициативой он обратился к министру финансов России Антону Силуанову, сообщает RT.

Депутат напомнил, что самозанятые, в отличие от наемных работников, не имеют оплачиваемых отпусков, больничных и других компенсационных выплат в связи с приостановкой деятельности из-за распространения коронавируса. Но они продолжают платить налог со своих заработков (4 или 6%), которые могли значительно сократиться.

"Граждане, которые сами зарабатывают себе на жизнь, в этот сложный и кризисный период, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, могут дать толчок к развитию экономики России, стать своего рода драйвером для этого процесса", – отметил парламентарий.

Ранее Центробанк России призвал реструктурировать кредиты малым и средним предприятиям, а также самозанятым из-за коронавируса. Кроме того, в учреждении посоветовали предоставить им кредитные каникулы.

Также депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за коронавируса.