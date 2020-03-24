ЦБ РФ призвал облегчить кредитную нагрузку для МСП и самозанятых из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России призвал реструктурировать кредиты малым и средним предприятиям, а также самозанятым из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в учреждении посоветовали предоставить им кредитные каникулы. Там отметили, что такие меры уместны, если заемщик пострадал от экономических последствий, вызванных пандемией.

Кроме того, в Центробанке попросили не налагать штрафные санкции на тех заемщиков, которые не могут выполнить условия кредитного договора. Рекомендация касается банков, микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов.

Ранее в ЦБ посоветовали проводить дезинфекцию банкоматов и ограничить выдачу наличных денег. Кроме того, в учреждении попросили российские банки напоминать о приоритете безналичных платежей. В Москве власти пообещали поддержать компании, которые зависят от международных поставщиков.

Также российским банкам выдали рекомендацию от правительства России. Их попросили реструктуризировать кредиты граждан, которые заразились коронавирусом.