В Госдуме предложили дать отсрочку по кредитам застрявшим за границей россиянам

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил Банку России дать отсрочку по кредитным выплатам россиянам, которые не могут вернуться на родину из-за карантина в других странах, передает RT.

Парламентарий обратил внимание, что в связи с закрытием границ и массовой отмены авиарейсов многие граждане России не могут оперативно вернуться домой.

Он отметил, что, когда карантин завершится, часть россиян может столкнуться с финансовыми трудностями – дополнительными расходами (пенями) за просроченные платежи по потребительским кредитам, ипотеке и так далее.

Ранее сообщалось, что свыше тысячи россиян не может вернуться из зарубежных стран, закрывших свои границы из-за угрозы распространения коронавируса.

В министерстве иностранных дел России создали координационный штаб для оказания поддержки гражданам РФ, которые остались за границей.

В МИД РФ всех, кто оказался в сложной ситуации за рубежом, просят связаться с ближайшим российским заграничным учреждением и рассказать о своей ситуации, уточнив место нахождения и другие необходимые данные.

Также в круглосуточном режиме будут работать оперативные дежурные департамента. Им можно передать информацию по телефонам +7 (495) 587-88-60, +7 (499) 244-19-77, +7 (499) 244-19-88, +7 (499) 244-28-47.

Кроме того, сведения можно передать через WhatsApp по номеру +7 (985) 046-52-97. Сообщения также можно оставить в аккаунтах министерства в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и "ВКонтакте".

В настоящий момент в ряде государств мира принимают чрезвычайные меры из-за пандемии COVID-19. Так, 17 марта авиасообщение ограничили в Египте. Кроме того, въезд на территорию страны для иностранцев запретили в Чили.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них более трех тысяч пациентов скончалось, выздоровело более 71 тысячи.

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончались. Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199.