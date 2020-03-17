МИД создал штаб для помощи россиянам, оставшимся за рубежом

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В министерстве иностранных дел России создали координационный штаб для оказания поддержки гражданам РФ, которые остались за границей, сообщает РИА Новости.

В ведомстве состоялось оперативное совещание по поводу россиян, которым пришлось продлить пребывание за рубежом в связи с ограничительными мерами, принятыми правительствами других стран в связи с угрозой распространения коронавируса.

В ходе его работы приняли решение о создании Координационного штаба. Головным департаментом станет Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ).

В МИД РФ всех, кто оказался в сложной ситуации за рубежом, просят связаться с ближайшим российским заграничным учреждением и рассказать о своей ситуации, уточнив место нахождения и другие необходимые данные.

Также в круглосуточном режиме будут работать оперативные дежурные департамента. Им можно передать информацию по телефонам +7 (495) 587-88-60, +7 (499) 244-19-77, +7 (499) 244-19-88, +7 (499) 244-28-47.

Кроме того, сведения можно передать через WhatsApp по номеру +7 (985) 046-52-97. Сообщения также можно оставить в аккаунтах министерства в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и "ВКонтакте".

В настоящий момент в ряде государств мира принимают чрезвычайные меры из-за пандемии COVID-19. Так, 17 марта авиасообщение ограничили в Египте. Кроме того, въезд на территорию страны для иностранцев запретили в Чили.

В настоящий момент в мире зафиксировали более 190 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Лидерами по численности заболевших являются Китай, Италия, Иран, Испания и Южная Корея.

В России зарегистрировали 114 случаев заражения коронавирусом. В связи с угрозой распространения коронавируса в России с 18 марта закроют границу для пересечения ее иностранцами.