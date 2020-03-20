ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых

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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, передает РИА Новости.

В прошлом году ЦБ суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, а на первом заседании 2020-го – еще на 0,25 процентного пункта. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объясняла, что это не предел.

Сейчас в ЦБ заявили, что умеренный рост экономики страны в начале года может смениться снижением экономической активности в ближайшие кварталы. Траектория роста будет во многом зависеть от масштаба распространения коронавируса и принимаемых мер по борьбе с ним, уточнили там.

Банк России отмечает, что краткосрочные проинфляционные риски усилились из-за возможного более значительного переноса в цены произошедшего ослабления рубля. Повлияет и временное увеличение текущего спроса на отдельные товары и услуги в связи с формированием населением запасов. Ослабление внешнего спроса, возможное снижение потребительской активности и лаговые эффекты от ужесточения денежно-кредитных условий могут быть источниками значимых дезинфляционных рисков на среднесрочном горизонте, добавили в ЦБ.

В дальнейшем Банк России будет решать вопрос с ключевой ставкой, учитывая фактическую и ожидаемую динамику относительно цели и развития экономики. Будут оцениваться риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Регулятор также принял меры, направленные на обеспечение финансовой стабильности, поддержку экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. Они нацелены в том числе на сохранение доступа к банковскому кредитованию малого и среднего бизнеса, на поддержку развития ипотечного кредитования, защиту интересов граждан, пострадавших от распространения пандемии.

Рубль отреагировал дополнительным ростом в пределах 50 копеек против основных резервных валют на решение ЦБ о ключевой ставке. После колебания курсов продолжились. К 13:38 мск курс доллара составляет 78,52 рубля, курс евро – 84,35 рубля.

С 19 марта действует новый режим продажи валюты Банком России. Теперь регулятор будет компенсировать валютному рынку непоступление валютной выручки в случае снижения нефтяных котировок Urals ниже уровня 25 долларов за баррель.

Глава Минфина Антон Силуанов считает, что последствия, связанные с коронавирусом, значительнее для российской экономики, чем обвал цен на нефть. По его мнению, меры правительства, а также ресурсы и запасы в бюджете позволят оперативно реагировать на события.