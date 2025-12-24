В московском католическом соборе прошла рождественская месса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночная торжественная месса по случаю Рождества Христова прошла в Москве в кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Об этом сообщает ТАСС.

Богослужение возглавил председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци.

Собор был полностью заполнен верующими. Люди также заняли притвор и дверные проемы, чтобы принять участие в обязательной для католиков мессе.

Между тем в период с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года на площадках "Путешествия в Рождество" будут проходить интерактивные спектакли для детей. Уникальная интерактивная программа "Волшебная шкатулка" развернется на 15 площадках фестиваля.

Главным элементом представления станет огромная театральная шкатулка. Ее будут открывать ростовые куклы, после чего из нее появятся юный актер и Дед Мороз.