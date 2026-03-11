Открытое горение на складе с косметикой и парфюмерией в Казани ликвидировано

Фото: МАХ/"ГУ МЧС России по Республике Татарстан"

В Казани ликвидировано открытое горение на складе с косметикой и парфюмерией. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, на месте работали 7 звеньев газодымозащитников, использовались 7 пожарных стволов РСК-50. Воду подавали от гидранта в 140 метрах. Причину возгорания выясняют дознаватели Госпожнадзора.

Пожар на складе в Казани произошел утром 11 марта на улице Родины. Его площадь составила 3 тысячи квадратных метров. До прибытия пожарных из склада самостоятельно эвакуировались 20 человек.

До этого здание склада воспламенилось в поселке Зыково Красноярского края. Предварительно, площадь пожара составила свыше 2 тысяч квадратных метров. В результате случившегося никто не погиб и не пострадал.