Девять пострадавших при атаке ВСУ на Брянск эвакуируют в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Медики готовят к эвакуации в Москву 9 человек, пострадавших в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

Уточняется, что пациенты находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Еще 20 человек, включая 1 ребенка, останутся на лечении в Брянске. Из них 3 взрослых находятся в тяжелом состоянии, еще 13 пострадавших – на амбулаторном лечении.

Кроме того, ведомство направило медицинских психологов для работы с пострадавшими. Они дежурят в пункте временного размещения вместе с медиками.

Брянск подвергся ракетному удару со стороны украинских войск вечером 10 марта. В результате погибли 6 мирных жителей. Также изначально сообщалось о 37 пострадавших. Их доставили в Брянскую областную больницу.

Комментируя случившееся, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о неприемлемости атак на гражданских лиц и объекты.

Соболезнования погибшим и пострадавшим также выразил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он предложил властям Брянска свою помощь.