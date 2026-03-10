Силы ПВО сбили за ночь 17 беспилотников над территорией РФ

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России в ночь на 10 марта. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, девять дронов сбили в Крыму, пять – в Белгородской области, а также еще три – над территорией Курской области.

Ранее украинские БПЛА атаковали АЗС в Запорожской области, повреждения получил автобус детской спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований. В результате пострадали трое учеников и их тренер.

За минувшую неделю из-за ударов ВСУ по энергообъектам в регионах РФ без света остались почти 500 тысяч абонентов. Украинские формирования целенаправленно атаковали узловые подстанции, от которых зависит энергоснабжение сразу нескольких районов.