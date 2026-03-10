10 марта, 07:32Происшествия
Силы ПВО сбили за ночь 17 беспилотников над территорией РФ
Фото: министерство обороны РФ
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России в ночь на 10 марта. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
По данным ведомства, девять дронов сбили в Крыму, пять – в Белгородской области, а также еще три – над территорией Курской области.
Ранее украинские БПЛА атаковали АЗС в Запорожской области, повреждения получил автобус детской спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований. В результате пострадали трое учеников и их тренер.
За минувшую неделю из-за ударов ВСУ по энергообъектам в регионах РФ без света остались почти 500 тысяч абонентов. Украинские формирования целенаправленно атаковали узловые подстанции, от которых зависит энергоснабжение сразу нескольких районов.