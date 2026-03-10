Форма поиска по сайту

10 марта, 20:46

Происшествия

Шесть человек погибли в результате удара ВСУ по Брянску

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Шесть человек погибли, еще 37 ранены в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, все пострадавшие доставлены в Брянскую областную больницу. Им оказывается необходимая медпомощь.

Богомаз призвал в случае, если нужно оказать медпомощь, обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, чьи слова передает ТАСС, уточнил, что в медучреждения доставлены 35 человек, часть из которых находятся в тяжелом состоянии. Сейчас врачи осматривают госпитализированных, а также проводят диагностические и лечебные мероприятия.

При этом на месте происшествия продолжают дежурить бригады скорой помощи. По приказу главы Минздрава России Михаила Мурашко в Брянскую область отправляются специалисты федеральных медицинских центров.

Как сообщил в опубликованном Богомазом видео начальник ГУ МЧС России по Брянской области Дмитрий Енин, в настоящее время осуществляется эвакуация свыше 25 человек, которые спрятались во время атаки в убежище.

О нанесенном по Брянску ракетном ударе стало известно вечером 10 марта. В Советском районе было выявлено задымление. В связи с этим губернатор попросил местных граждан ограничить нахождение на улице и закрыть окна в помещениях.

Прокуратура Брянской области открыла горячую линию по вопросам соблюдения прав пострадавших. Для этого можно позвонить по номеру телефона 8 (962) 138-15-15.

