Мужчина осужден на год за пьяную езду на электросамокате в Подмосковье

Фото: depositphotos/merrydolla

Солнечногорский городской суд вынес приговор мужчине по делу об управлении электросамокатом в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба подмосковных судов общей юрисдикции.

Из судебных материалов следует, что мужчина был остановлен на дороге сотрудником ДПС. Выяснилось, что у злоумышленника была не погашена судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Несмотря на это, он вновь был выявлен за рулем электросамоката в нетрезвом виде.

В результате мужчину признали виновным и приговорили к 1 году лишения свободы. Помимо этого, злоумышленнику запретили на протяжении 4 лет и 6 месяцев заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Наказание мужчина будет отбывать в колонии-поселении. Также в собственность государства был конфискован электросамокат.

Ранее суд обязал жителя Нижнего Новгорода выплатить 1,3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда мужу пенсионерки, которая погибла после того, как он сбил ее на электросамокате. Женщине пытались оказать помощь врачи в больнице, однако спасти ее не удалось.

