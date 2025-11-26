В Нижнем Новгороде электросамокатчик выплатит 1,3 млн рублей за наезд на пенсионерку

Фото: depositphotos/feedough

Житель Нижнего Новгорода, сбивший пенсионерку на электросамокате, обязан выплатить 1,3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда супругу погибшей, сообщила прокуратура региона.

Молодой человек в июле проезжал вдоль улицы Березовской и не заметил пожилую женщину. После наезда пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась в больнице. Муж погибшей обратился в прокуратуру Московского района Нижнего Новгорода и потребовал от виновника возместить моральный вред.

Суд удовлетворил требования и обязал выплатить семье погибшей компенсацию.

Ранее Верховный суд РФ подтвердил необходимость наличия водительских прав для управления электросамокатами с мощностью двигателя свыше 0,25 киловатта и признал законным их лишение в случае вождения в нетрезвом виде. Специалисты установили, что такое транспортное средство по характеристикам соответствует мопеду. Следовательно, для его управления требуется водительское удостоверение категории "М".



