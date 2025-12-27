Форма поиска по сайту

27 декабря, 15:37

Политика

Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Фото: 123RF.com/fermate

Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин после истечения полугода с момента уведомления ООН о решении. Об этом сообщил портал LRT.

"27 декабря прошло ровно шесть месяцев с тех пор, как Литва официально уведомила Генерального секретаря ООН о своем выходе из Оттавской конвенции", – говорится в сообщении.

Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин, а также требует их уничтожения. Документ вступил в силу 1 марта 1999-го, к нему присоединились 163 страны. Украина ратифицировала конвенцию в 2005 году.

Однако в июле 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о выходе страны из Оттавской конвенции. Он также поручил кабмину государства "безотлагательно обеспечить принятие в установленном порядке мер по выходу Украины из конвенции".

Спустя несколько дней Финляндия также официально уведомила ООН о выходе из конвенции. Утверждалось, что решение Хельсинки было продиктовано ухудшением ситуации в сфере безопасности. При этом Финляндия намеревалась продолжить соблюдать другие обязательства в рамках международного права.

