В Польше приняли решение о выходе страны из Оттавской конвенции по минам

Фото: 123RF/algisb

Польский сейм (нижняя палата парламента) принял решение о выходе страны из Оттавской конвенции, которая устанавливала запрет на применение, производство и хранение противопехотных мин. Об этом сообщает МК.

За отмену международного договора высказались 413 депутатов, против выступили 15 человек, а еще 3 воздержались. Документ отправят на рассмотрение в Сенат, а затем направят на подпись президенту Польши. После этого глава государства должен издать указ о выходе Варшавы из соглашения.

Ранее министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши единогласно рекомендовали выйти из конвенции, чтобы обеспечить силам обороны возможность укрепить восточный фланг НАТО.



В свою очередь, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции. После этого за выход из договора проголосовали в Литве, а следом аналогичное решение принял эстонский лидер Алар Карис. Парламент Финляндии также одобрил выход из конвенции о запрете противопехотных мин.

