Захарова: игры с огнем и минами у границ РФ чреваты губительными последствиями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Развертывание минных полей у границ России может привести к негативным последствиям для безопасности в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала решение властей Латвии, Литвы, Польши и Эстонии выйти из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин.

"Игры с огнем у границ крупнейшей ядерной державы чреваты самыми губительными последствиями для безопасности на европейском континенте. Самое главное – они такими действиями выявляют в себе настоящих провокаторов", – приводит слова Захаровой ТАСС.

Представитель МИД отметила, что прибалтийские страны совместно с Польшей "продолжают курс на конфронтацию" с РФ, а также на эскалацию напряженности в европейском регионе.

"Тем, кто принимает подобные решения в Западной Европе, Польше, Прибалтике, следовало бы уяснить, что безопасность Европы нельзя построить на руинах здравого смысла, а на полях, начиненных минами, невозможно возделывать плоды мира и сотрудничества", – добавила Захарова.

Дипломат добавила, что, по данным российской стороны, совместное заявление стран Прибалтики и Польши о выходе из конвенции было направлено на развитие сотрудничества с американскими производителями противопехотных мин.

"Планируется ее использовать для создания минных полей на восточном фланге НАТО, для поставок ВСУ все это будет тоже применяться", – объяснила представитель МИД России.

В марте министры обороны стран Балтии и Польши заявили о желании выйти из Оттавской конвенции. По их словам, в условиях современной безопасности крайне важно обеспечить силам обороны стран возможность действовать свободно, предоставляя им выбор в использовании новых систем вооружения и решений для укрепления обороны уязвимого восточного фланга Североатлантического альянса.

СМИ сообщали, что планы покинуть Конвенцию возникли у стран из-за телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Отмечалось, что в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше нарастают опасения по поводу возможного вывода американских войск из Европы и вероятности нападения российской армии в ближайшие годы.