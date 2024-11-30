Финляндия может выйти из конвенции по минам из-за "российской угрозы"

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Финляндия рассматривает возможности выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на президента Александра Стубба.

"Отправной точкой является то, что нашей главной угрозой является Россия, и на эту угрозу нужно реагировать тем или иным образом. Мир сильно отличается от эпохи Оттавской конвенции", – рассказал Стубб в утренней программе общественного вещателя Yle.

Он отметил, что сперва правительство Финляндии выяснит свой технологический потенциал и возможности модернизации сухопутных войск.

При этом Стубб добавил, что страна может и остаться в рамках конвенции. Необходимость выхода еще должны оценить эксперты.

Оттавская конвенция подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999-го. Она предполагает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин, а также требует их полного уничтожения. К конвенции присоединились 163 страны.

Ранее сообщалось, что в четырех городах Финляндии 15 декабря состоятся митинги за открытие границы с Россией. Активисты заявили, что раз дорога для товаров открыта, то ее нужно открыть и для людей.