Митинги за открытие границы с Россией пройдут в Финляндии

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В четырех городах Финляндии 15 декабря состоятся митинги за открытие границы с Россией. Их анонсировало русскоязычное "Александровское общество" в своем телеграм-канале.

"Люди важнее удобрений. Если для грузов дорога открыта, она должна быть открыта и для людей", – говорится в заявлении.

По словам представителей общества, власти республики не пытаются исправить "гуманитарное бедствие".

Акции пройдут в Хельсинки, Тампере, Лаппеенранте и Лахти. Митинги согласованы с полицией.

Ранее правительство Финляндии предложило создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в приграничных с Россией районах, которые наиболее пострадали от закрытия границы и отсутствия туристов. Предполагается, что в этих зонах будут применяться налоговые льготы или формы региональной поддержки.

В свою очередь, президент Финляндии Александр Стубб допустил, что отношения с Россией когда-нибудь наладятся и будут использованы на благо. Однако он считает, что время для этого еще не пришло.

Финляндия закрыла 4 КПП на границе с Россией 18 ноября 2023 года. Последний работавший КПП "Райа-Йоосеппи – Лотта" прекратил свою работу 30 ноября. В апреле 2024 года финский кабмин продлил закрытие контрольно-пропускных пунктов до дальнейшего уведомления.