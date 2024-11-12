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12 ноября, 18:09

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Кабмин Финляндии предложил создать ОЭЗ в приграничных с РФ районах

В Финляндии предложили создать ОЭЗ в приграничных с РФ районах

Фото: 123RF/butenkow

Правительство Финляндии предложило создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в приграничных с Россией районах, которые наиболее пострадали от закрытия границы и отсутствия туристов, пишет ТАСС.

Предполагается, что в этих зонах будут применяться налоговые льготы или формы региональной поддержки. Кроме того, помимо создания ОЭЗ, предлагается еще несколько других мер, повышающих жизнеспособность региона. Среди них увеличение строительства ветряных электростанций, инвестиции в НИОКР и улучшение широкополосной связи.

В соответствующую программу по развитию восточной части страны вошли такие регионы Финляндии, как Кюменлааксо, Южная Карелия, Южное Саво, Северное Саво, Северная Карелия и Кайнуу. Так как программа еще прорабатывается, заинтересованные стороны могут внести свои предложения до 22 ноября. Ее реализация стартует в начале 2025 года и продолжится до 2027-го.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее допустил, что отношения с Россией когда-нибудь наладятся и будут использованы на благо. Однако он считает, что время для этого еще не пришло.

Тем временем он уже успел обсудить по телефону Россию, Украину, Китай и безопасность в Европе с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом. По словам Стубба, разговор вышел очень хороший.

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