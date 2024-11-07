Более 80% жителей Финляндии назвали маловероятным улучшение отношений с Россией

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Более 80% финнов считают маловероятным улучшение отношений с Россией в ближайшие 10 лет. Об этом сообщает вещатель Yle со ссылкой на опрос.

"Граждане слабо верят, что отношения между Финляндией и Россией улучшатся в ближайшее десятилетие. 84% финнов не уверены в том, что это произойдет", – отмечается в результатах исследования.

Почти столько же жителей Финляндии не уверены, что доверие населения к политике вырастет. 74% респондентов скептически относятся к способности властей страны взять госдолг под контроль. Кроме того, по результатам опроса большинство финнов пессимистично настроены к ближайшему будущему.

В исследовании приняли участие 1 070 человек.

Хельсинки и Москве в дальнейшем придется заново выстраивать отношения, заявил ранее экс-посол Финляндии в России Антти Хелянтеря. По его словам, напряженность в двусторонних отношениях продлится еще долго, но на каком-то этапе их придется восстановить.

Однако прежних отношений между странами в текущих условиях уже не будет, подчеркнул бывший посол.

