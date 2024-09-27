Экс-посол Хелянтеря: Финляндии и России придется заново выстраивать отношения

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Хельсинки и Москве в будущем придется заново выстраивать отношения, заявил бывший посол Финляндии в России Антти Хелянтеря. Об этом пишет местное издание Maaseudun Tulevaisuus.

Напряженность в двусторонних отношениях продлится еще долго, однако на каком-то этапе их придется восстановить, уверен он. Однако былых отношений в текущих условий не будет.

"Трудно предсказать, какими они станут. Сегодняшняя Финляндия сильно отличается от того, что было несколько лет назад", – добавляется в публикации.

Ранее в Финляндии вступил в силу закон о принудительном возвращении беженцев. Он будет действовать в течение 1 года. Это необходимо для решения кризиса на границе с РФ. Именно с этим законом связывается возможное открытие КПП на российско-финляндской границе.

