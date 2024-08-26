Погранслужба Финляндии задержала французов, перешедших границу с РФ

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Пограничная служба Финляндии задержала троих граждан Франции, которые перешли границу с Россией, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным службы, французы были в Париккале, что находится недалеко от границы с российской Карелией. В какой-то момент они пересекли государственную границу и на пару минут оказались на территории РФ. В этот момент их встретил патруль пограничной службы.

"Они видели знаки на финской стороне пограничной зоны и запрет на передвижение, но проигнорировали их", – добавили в ведомстве.

Ранее в Финляндии вступил в силу закон о принудительном возвращении беженцев. Он будет действовать в течение одного года. Это необходимо для решения кризиса на границе с Россией. Именно с этим законом правительство связывает возможное открытие КПП.

