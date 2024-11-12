Президент Финляндии заявил, что обсудил с Трампом Украину, РФ и Китай

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Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что обсудил по телефону с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом Украину, Россию и Китай. Об этом сообщает РИА Новости.

"Очень хороший телефонный разговор с Дональдом Трампом. Я поздравил его с чистой победой. Мы обсудили Украину, Россию, Китай и безопасность в Европе", – сообщил глава Финляндии.

Стубб также отметил, что обсудил с Трампом ледокольное сотрудничество между Финляндией, США и Канадой.

Ранее президент Финляндии заявлял, что отношения с РФ когда-нибудь наладятся и будут использованы на благо. При этом, по его мнению, время для этого еще не пришло.

По информации СМИ, финское правительство может провести этой зимой эксперимент по открытию хотя бы одного пропускного пункта на границе с Россией. Это может произойти при изменении оценки ситуации по безопасности и положения на границе.