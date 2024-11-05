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Президент Финляндии Александр Стубб категорически отверг финскую модель урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил на встрече с представителями Ассоциации иностранных журналистов.

Речь идет о подписании в 1940 году мирного договора по итогам советско-финской войны. Тогда Финляндия потеряла часть своих территорий, но заключила мир с СССР, тем самым сохранив фактический нейтралитет.

"Возможно, ответ всем тем, кто выдвигает подобные идеи, – забыть об этом", – приводит ТАСС слова Стубба.

По его мнению, Украина имеет право определить свой суверенитет самостоятельно, а подобные исторические аналогии, как правило, не работают в качестве прямого переноса.

Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и сама их вела в самом начале конфликта, заявлял Владимир Путин. Президент напомнил, что также был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны. Однако Киев по совету извне этот договор отверг.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что сценарий окончания украинского конфликта вничью вряд ли позволит надежно обеспечить интересы каждой стороны.