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05 ноября, 14:20

Политика

Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Фото: kremlin.ru

Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и сама их вела в самом начале конфликта. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами.

Президент напомнил, что также был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны. Однако Киев по совету извне, заявили официальные лица Украины, этот договор отверг, уточнил Путин.

По словам российского лидера, взятый рядом стран Запада враждебный курс на эскалацию и затягивание конфликта, имея в виду нанести России стратегическое поражение, глубоко ошибочный. Эти иллюзорные расчеты могут строить лишь те, кто не знает и не хочет знать историю РФ, не принимает во внимание единство, силу духа и сплоченность россиян, объяснил глава государства.

Ранее СМИ писали, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах может выставить ультиматум Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому для завершения конфликта. Журналисты предположили, что Трамп может подтолкнуть Киев к переговорам за счет сокращения американской поддержки, а российской стороне, наоборот, пригрозить расширением поддержки Украины и экономической войной против страны.

Премьер Индии заявил, что его страна выступает за мирное решение конфликта на Украине

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