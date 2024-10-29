Посол в Москве: Саудовская Аравия готова стать посредником в переговорах РФ и Украины

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Саудовская Аравия готова выступить посредником в переговорах Москвы и Киева, рассказал посол арабского государства в РФ Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад.

"Королевство, принимая участие во встречах советников по национальной безопасности, выражает поддержку всем решениям, направленным на деэскалацию кризиса на Украине. Оно готово осуществлять посреднические усилия с целью установления контактов между всеми вовлеченными сторонами", – передает ТАСС его слова.

Москва может рассмотреть любые варианты для мирного урегулирования ситуации по Украине, исходя из той обстановки, которая складывается в мире, заявлял ранее Владимир Путин. По его словам, руководство Украины не хочет начинать переговоры, так как это приведет к отмене военного положения и организации выборов президента. Кроме того, Россия готова искать разумные компромиссы, однако пока рано говорить, о чем могут договориться стороны, поскольку никаких предметных переговоров у Москвы и Киева нет.