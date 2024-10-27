Депутат Рады Шевченко: нужно как можно скорее начать переговоры с Россией

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Депутат Верховной рады Евгений Шевченко призвал как можно скорее начать переговоры об урегулировании конфликта с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети украинского политика.

По его мнению, чем раньше начнется разговор о мире, тем выгоднее будут сформулированы условия переговоров для Киева.

Для этого, добавил Шевченко, необходимы две основы: наличие баланса интересов у враждебных сторон и "субъективное восприятие лиц" в отношении друг друга.

Россия готова рассмотреть любые варианты для мирного урегулирования ситуации по Украине, исходя из той обстановки, которая складывается на земле, заявлял Владимир Путин. По его словам, руководство Украины не хочет начинать переговоры, так как это приведет к отмене военного положения и организации выборов президента.

Президент РФ подчеркнул, что любой исход украинского конфликта должен быть в пользу России и исходить из реалий на поле боя. Так, российская сторона не будет делать уступки в урегулировании конфликта, никаких разменов не будет.