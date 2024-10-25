Песков заявил об открытости Путина для переговорного достижения целей России на Украине

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Владимир Путин продолжает СВО для достижения поставленных целей, однако он остается открытым для переговоров. Именно такую позицию российский президент изложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал высказывания лидера Турции по итогам переговоров в Казани. Эрдоган указал, что Путин стремится к постоянному прекращению огня на Украине.

"Нет, я, к сожалению, не могу вам сказать, о чем идет речь. Здесь, наверное, нужно уточнять у главы турецкого государства", – ответил Песков на просьбу журналистов прояснить слова Эрдогана о поиске путей урегулирования.

Ранее российский лидер назвал "интимными" переданные Эрдоганом предложения по контактам с Украиной. По его словам, он еще не успел с ними подробно ознакомиться. В то же время любой итог украинского конфликта должен быть в пользу России и исходить из реалий на фронте, уточнял глава государства. При этом Москва не собирается делать уступки, никаких разменов не будет.