Путин заявил, что любой исход конфликта на Украине должен быть в пользу России

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Любой исход украинского конфликта должен быть в пользу России и исходить из реалий на поле боя. Об этом Владимир Путин заявил в интервью журналистке Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

РФ не будет делать уступки в урегулировании конфликта, никаких разменов не будет, уточнил президент, комментируя утверждение о том, что страну склоняют к заморозке конфликта на Украине, остановке по линии разграничения или же к "корейскому" или "кипрскому" сценарию.

В то же время Россия готова искать разумные компромиссы, однако пока рано говорить, о чем могут договориться стороны, поскольку никаких предметных переговоров у Москвы и Киева нет, добавил глава государства.

Ранее Путин указал, что страна готова рассмотреть любые варианты мирного урегулирования ситуации по Украине на основании обстановки, складывающейся на земле. Он обратил внимание, что Киев не хочет начинать переговоры. По его мнению, это связано с тем, что дипломатический процесс приведет к отмене военного положения и организации президентских выборов.

Рано или поздно между Россией и Украиной наступит мир, сказал сербский вице-премьер Александр Вулин. Он отметил, что сейчас трудно понять, с кем Москве вести переговоры.