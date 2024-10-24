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24 октября, 19:03

Политика

Путин заявил, что госпереворот 2014 года привел к эскалации на Украине

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Госпереворот 2014 года, поддержанный США, привел к эскалации на Украине, а не действия российской стороны. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

Глава государства отметил, что все страны объединения настроены на скорейшее завершение украинского конфликта мирными средствами.

В то же время, отметил президент, ВСУ используют высокотехнологичное оружие при прямом участии военных НАТО.

"Мы знаем, что и как делается при запуске беспилотных морских аппаратов в Черном море, знаем, кто там присутствует, из каких европейских стран НАТО и как они осуществляют эту работу", – уточнил Путин.

По его словам, украинские военные не могут пользоваться высокотехнологичным оружием без космической разведки, целеуказаний и ПО западного производства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что украинский лидер Владимир Зеленский уперся "напрочь" в вопросе переговоров с РФ и не хочет мирного урегулирования конфликта, в то время как западные страны все больше желают достичь мира в этой ситуации.

По мнению Лукашенко, Запад следит за обстановкой на передовой, где РФ постепенно двигается вперед, и понимает, что в результате на Украине может наступить крах.

Премьер Индии заявил, что его страна выступает за мирное решение конфликта на Украине

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