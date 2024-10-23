Шеф Пентагона признал, что украинский конфликт будет урегулирован переговорами

Фото: 123RF/icholakov

Шеф Пентагона Ллойд Остин признал, что украинский конфликт будет урегулирован за столом переговоров. Об этом он заявил в беседе с журналистами в Риме.

"Как мы уже говорили, мы будем продолжать поддерживать Украину, а они сами определят, когда придет время сесть за стол переговоров", – передает слова Остина ТАСС.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры первым шагом к завершению горячей фазы конфликта с Россией. Однако он отверг любые разговоры о мирном урегулировании в обмен на территориальные уступки.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что любая война заканчивается миром.